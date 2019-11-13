شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، طلبه من إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال الميركاتو الشتوى القادم، لتدعيم خط هجوم الفريق بشكل أفضل، خاصة أن الفريق مُقبل على عدد من المنافسات القوية سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويضطر الأهلي للاستغناء عن واحد من الخمس لاعبين الأجانب المقيدين في القائمة الحمراء لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي، في الوقت الذي يرى فايلر أن الأنجولي جيرالدو هو الأقرب للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو القادم، خاصة بعد خروجه من حسابات الخواجة بشكل كامل حتى الآن واستبعاده من قائمة معظم المباريات هذا الموسم.

وارتبط اسم جيرالدو بالرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض جيدة سواء على المستوى الأدبى أو المادى، لتقرر إدارة الأهلى الإبقاء على اللاعب وتأجيل بيعه، وتم فى وقتها أيضا إرجاء التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد رغم عقد أكثر من اتفاق مبدئي من عدد من المهاجمين الأفارقة.