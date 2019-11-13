شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى اليوم تدريباته استعدادا لمباراة الغد أمام كينيا باستاد برج العرب، فى افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. وشهدت الساعات الأخيرة اكتمال القوة الضاربة للمنتخب بوصول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، والذى خضع لتدريبات تأهيلية فور وصوله للمنتخب أمس، ويضع حسام البدرى خلال مران اليوم اللمسات الأخيرة على خطة اللعب، بعدما شهدت الأيام الماضية علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى ودية ليبيريا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، وأبرزها إضاعة الأهداف أمام المرمى والبطء الشديد من تحضير الهجمات وكثرة التمريرات المقطوعة. وكان الأمن وافق على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة مصر وكينيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الوطنى يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.