النشرة الرياضية.. قرعة الكونفدرالية.. بيان الأهلي بشأن الاستاد.. وصدمة للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أقيمت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وأصدر الأهلي بيانا بشأن الاستاد الجديد، بجانب تلقي المنتخب المصري صدمة بغياب محمد صلاح عن مواجهتي كينيا وجزر القمر.
الخليج 365 يستعرض أبرز أخبار أمس (الثلاثاء):
المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
بيان رسمي من الأهلي بشأن الاستاد الجديد
اتحاد الكرة يُعلن عدم جاهزية صلاح لكينيا وجزر القمر
بالفيديو.. نجوم الكرة المصرية في عزاء علاء علي
بعد اشتعال المجموعة الثانية.. من يواجه مصر في الطريق إلى طوكيو؟
بعد إثارة الجدل.. الكشف عن قصة "الفوطة" في لقاء مصر وغانا
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