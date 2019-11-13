الشارقة تستضيف انطلاقة الموسم الخامس لمنصة أبطال «دو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق الأسبوع الافتتاحي للموسم الخامس من منصة أبطال دو، وذلك في ملاعب منتزه الشارقة الوطني والتي شهدت تنافسية عالية وتألقاً كبيراً من جانب اللاعبين في أكبر وأهم بطولات كرة قدم الشباب في المنطقة والتي تُقام بالشراكة مع لاليجا الإسبانية.

وتابع كشافو لاليجا تألق اللاعبين الشباب من مختلف الفئات العُمرية بحرص شديد وذلك لاختيار أفضل اللاعبين لإعطائهم فرصة الاختبار من أجل الانضمام إلى مركز دو لاليجا للكفاءات العالية أفضل مركز لإعداد اللاعبين الشباب للاحتراف في المنطقة.

وتوفر البطولة بالشراكة مع لاليجا والمجالس الرياضية والتعليمية المُختلفة في الدولة منصة فريدة من نوعها للشباب الموهوب من جميع أنحاء دولة الإمارات حيث تفتح أبوابها للمشاركين من سن 10 حتى 18 عاماً.

وقالت مايتي فينتورا، المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط: حققت البطولة على مدار 4 سنوات نتائج استثنائية وأمدت مركز دو لاليجا للكفاءات العالية بالعديد من المواهب الشابة التي تُمثل قوام الفريق، الآن نحن فخورون بما أنجزته المنصة حتى الآن ونأمل في أن نضم المزيد من اللاعبين المُميزين إلى مركز دو لاليجا للكفاءات العالية لإعدادهم للعب كرة قدم على مستوى احترافي.