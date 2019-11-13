عبيد الطنيجي: جمهورنا أعاد الحياة إلى المدرجات

واصل فريق البطائح المنتشي ببطولتي كأسي الاتحاد والإمارات تميزه وتألقه في مسابقات كرة قدم الصالات، واستهل مشواره في بطولة الدوري في نسختها ال11 بالفوز على مستضيفه اتحاد كلباء 3-1، سجل أهداف الفائز برونو ونوفل الطائي ومحمد علي.

وفي مباراة ثانية، تعادل شباب الأهلي حامل اللقب مع مستضيفه فريق دبا الحصن 2-2.

أكد عبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام وراعي فريق كرة قدم الصالات عن رعاية بلدية البطائح لجمهور فريق نادي البطائح الثقافي الرياضي في كل المسابقات وقال إن الرعاية لجمهور النادي تأتي ضمن استراتيجية بلدية البطائح للقيام بواجبها تجاه المجتمع والرياضة والثقافة، وأوضح «لقد لمسنا نجاح نادي البطائح في إيقاظ مدرجات وملاعب الألعاب الجماعية التي كانت بلا مشجعين، وجمهور البطائح أعاد الحياة إلى الصالات الرياضية عبر جماهيره الكبيرة في كرة قدم الصالات وفي كرة السلة وحتى في مدرجات مسابقات دوري الهواة أصبح علامة فارقة في جميع الملاعب».

Advertisements

ووعد الطنيجي بأن يظهر جمهور البطائح بصورة أكبر في المباريات القادمة للفريق وتم تعيين عادل الرفاعي مديراً للاتصال الجماهيري لتنظيم عملية التشجيع والتنسيق مع كافة أطراف النادي لأجل توفير كل أنواع الدعم المعنوي لفرقنا الرياضية التي تستحق المساندة الجماهيرية من خلال ماتحرزه من نتائج وبطولات.

وقال أمين سر نادي البطائح: كوننا نستقطب أكبر عدد من شباب المنطقة إلى النادي سواء للعب وممارسة هواياتهم أو لتشجيع الفريق وللعمل ضمن اللجان، بهذا نكون حققنا الهدف المنشود من تشكيل الأندية لأجل شغل أوقات فراغ شبابنا بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ونحن نعمل على تجسيد الهدف الأسمى من ممارسة الرياضة وهو استقطاب أكبر قدر من الشباب إلى الملاعب،ونعلم أن الفوز والخسارة وجهان لعملة واحدة في كرة القدم ونتمنى أن يكون جمهور نادي البطائح مثالاً يحتذى به في كل الألعاب الرياضية.

وأعلن عبيد الطنيجي أن جمهور نادي البطائح سيحضر في المناسبات الرياضية كافة وسيساند منتخبنا الوطني في مبارياته القادمة داخل الدولة بقوة بالإضافة إلى مساندة الفرق التي تمثل الدولة على المستوى القاري في مختلف الألعاب الرياضية ولن يكون تركيزنا على كرة القدم فقط.

وختم الطنيجي تصريحاته بتوجيه الشكر الى مؤسسة الشارقة للإعلام على الرعاية لفريقي الكرة في مسابقات الهواة وفريق كرة قدم الصالات ونعتبرها فأل خير على النادي ونطمح في مزيد من العمل التسويقي والاستثماري للنادي خلال الفترة القادمة.