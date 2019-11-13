29 فعالية رياضية في دبي خلال 48 ساعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد دبي تنظيم 29 فعالية رياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يومي الجمعة والسبت المقبلين، وتقام في مختلف مناطق إمارة دبي، ومن أبرزها بطولة تحدي الوحل ومسيرة مكافحة السكري، ومؤتمر مي فت برو للياقة والصحة البدنية.

وتنطلق منافسات النسخة الخامسة من بطولة تحدي الوحل صباح الجمعة في دبي فستيفال سيتي التي تنظمها شركة سابكو للرياضة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة تاف مادر العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وتشمل البطولة المنافسة في ثلاث فئات الأولى فئة الهواة الذي يمتد إلى مسافتين الأولى 5 كيلومترات يتنافس خلالها المتسابقون على 13 عائقاً، والفئة الثانية فئة المحترفين التي تتضمن المنافسة لمسافة 10 كيلومترات يتنافس فيها المتسابقون على 25 عائقاً، وتخصص الفئة الثالثة للأطفال من عمر 5 إلى 13 عاماً وتمتد لمسافة 1.5 كيلومتر وتهدف إلى تشجيع الصغار على المشاركة في هذا النوع من المسابقات التي تنمي روح المنافسة كفريق واحد.

ويستعد أكثر من 15000 شخص للمشاركة في مسيرة المشي لمكافحة مرض السكري التي تقام صباح الجمعة في حديقة زعبيل بدبي وتنظمها مجموعة لاندمارك الفائزة بجائزة البصمة الرياضية في دورتها الأولى وتقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ضمن فعاليات «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، وتمتد المسيرة لمسافة 3 كيلومترات، وتهدف إلى تعزيز الوعي حول مرض السكري حيث يتم التبرع بكل رسوم الاشتراك في المسيرة إلى الأعمال الخيرية لدعم أبحاث مرض السكري والرعاية الصحية في دولة الإمارات، كما تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أوساط المجتمع عموماً، كما سيتم تنظيم فعاليات توعوية على هامش المسيرة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الرياضة باعتبارها مصدراً للسعادة ووسيلة للوقاية من مرض السكري.

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وتقام فعاليات النسخة التاسعة عشرة من قمة مي فت برو للياقة والصحة البدنية على مدار ثلاثة أيام من 14 إلى 16 نوفمبر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في إطار فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30، وستشهد القمة مشاركة 1200 شخص، وسيكون 400 شخص من المشاركين من خارج منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأستراليا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يشارك من السعودية 130 شخصاً جاؤوا خصيصاً لحضور القمة، وتدعم هذه القمة قطاع الصحة واللياقة والاستثمار، ويعد حضور المشاركين من خارج الدولة دعماً للسياحة في دبي.

ومن الفعاليات أيضاً بطولة دبي الدولية الثامنة عشرة للشباب للتنس التي تقام في استاد سوق دبي الحرة للتنس، كما تتواصل منافسات بطولة كأس مدارس جيمس لكرة القدم في أكاديمية جيمس ويلنجتون بشارع الخيل، وتقام بطولة الإمارات للتزلج على الجليد في سكي دبي بمول الإمارات، ويقام سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني في واحة دبي للسيلكون، وتحدي ميديا وان للجري العمودي في فندق ميديا وان، وترايثلون إكس دبي للأطفال في كايت بيتش، وسباق لامير للسباحة للمياه المفتوحة، كما تختتم منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم دبي 2019، وتختتم فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية.

وتقام منافسات دوري نادي الحبتور للبولو في منتجع الحبتور، وتقام فعاليات كأس الفتيات للسباحة للمبتدئات في مجمع حمدان الرياضي، ومسابقة النادل للمشي في فندق تايم أوك، وبطولة الأحياء لكرة السلة من فيلا في حي دبي للتصميم، وتنطلق منافسات دوري ياف إن لكرة السلة في حديقة البرشاء 2، ويقام دوري أبطال المستقبل من مصرف أبوظبي الإسلامي في مدينة دبي الرياضية، وتقام الجولة الأولى سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، ودوري كرة القدم للشباب بدبي في مدرسة راشد للبنين، وسباق ويبرو ليميتد دبي للجري في حديقة الممزر.