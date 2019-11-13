عاجل | قرار تاريخي من السعودية بالمشاركة في خليجي 24

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم المشاركة في بطولة خليجي 24 المقرر انطلاقها في قطر بنهاية الشهر الجاري، وذلك بعد ساعات قليلة من اتخاذ الإمارات والبحرين لنفس القرار، رغم الخلافات السياسية بينهم وبين أصحاب الضيافة.

وأفادت صحيفة “الراي” الكويتية أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) المقررة في عاصمة قطر “الدوحة”، ستشهد مشاركة جميع المنتخبات الخليجية دون استثناء، وذلك بعد عدول السعودية والبحرين والإمارات عن مقاطعتهم للبطولة التي ستنطلق يوم 24 نوفمبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيان بتويتر مشاركته رسميًا في البطولة، وقال إن القرار يأتي بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى اتحاد الإمارات بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج في الدوحة.

وأكدت قنوات الكأس الرياضية القطرية أن أعضاء اتحاد كأس الخليج العربي يُجهزون أنفسهم لعقد اجتماع يوم غد الاربعاء لإعادة نظام المجموعات لبطولة كأس الخليج في نسختها الـ 24 بعد تراجع الدول المُنسحبة.

وقالت قناة الكأس عبر حسابها الرسمي على تويتر “إن هذه المعلومات حصلت عليها من مصادر خاصة”، تمامًا مثلما قالت قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

وكانت المنتخبات الثلاثة قرروا عدم خوض منافسات البطولة، التي وضع جدول مبارياتها في الفترة من 24 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبل فقط بسبب مشاركة خمسة منتخبات هم “الكويت وعمان والعراق واليمن بالإضافة إلى قطر المضيفة”.

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وأكدت صحيفة عكاظ السعودية صحة الأخبار المتداولة حول عدول الاتحاد السعودي عن قرار المقاطعة، مساء اليوم الثلاثاء، والمنتخب الأول على استعداد للعب البطولة دون مشاكل.

ولعب نادي الهلال أمام السد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الشهر الماضي، ولم يواجه أي مشكلة في قطر، بل وعاد فائزًا من الدوحة بنتيجة 4/1.

الخلاف الخليجي

قال عبد الخالق عبد الله، وهو أكاديمي إماراتي بارز ومستشار سابق لولي عهد أبوظبي، الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “توجد تطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي”.

ويعود الخلاف الخليجي إلى يونيو 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتهم بقطر، وفرضوا عليها “إجراءات عقابية” من بين تلك الإجراءات الحصار الاقتصادي؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة مرارًا، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قراراها الوطني – بحسب وصف وكالات عالمية-.

وأشار مساعد وزير الخارجية الكويتي “أحمد ناصر المحمد الصباح” يوم الثلاثاء الماضي إلى وجود أمل حقيقي في تغير المشهد الراهن وعودة العلاقات إلى طبيعتها، قائلاً “قد تشھد المرحلة القريبة المقبلة نوعًا من الانفراج المنشود بالأزمة الخليجية”.

وشدد الصباح على حتمية استمرار جهود الكويت في الوساطة لحل تلك الأزمة، وفق الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء (كونا).

وجاء ذلك التفاؤل بعد ساعات من تأكيد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد الدوحة للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي.