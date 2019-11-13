رياضة | آخر أخبار الزمالك.. نجوم الفريق يتواجدون في عزاء علاء علي.. ومرتضي يصرف راتب شهري لأسرة اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر أخبار الزمالك.. نجوم الفريق يتواجدون في عزاء علاء علي.. ومرتضي يصرف راتب شهري لأسرة اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي خاض فريق الكرة الأول في تدريباته الجماعية على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء ١٢ نوفمبر في السطور التالية :

نجوم الزمالك يتواجدون في عزاء علاء علي

حرص نجوم الرياضة والزمالك على حضور عزاء اللاعب الراحل علاء علي نجم الزمالك وطلائع الجيش ودجلة السابق مساء اليوم الثلاثاء في مسقط رأسه بحي عين شمس بمدينة القاهرة.

وكان على رأس الحضور محمود عبد الرازاق شيكابالا قائد فريق الزمالك ويوسف أوباما بالإضافة إلى محمود أبو رجيلة وشهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق وعرفة السيد.

وكان علاء على وافته المنية صباح أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض طوال الفترة الأخيرة عقب إجراء جراحة في المخ.

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قد قرر إقامة عزاء على نفقة النادي كما أنه وعد بتخصيص راتب شهر لأسرة اللاعب في لفتة إنسانية من رئيس الأبيض لأسرة اللاعب.

مرتضى منصور يخصص معاش شهري لأسرة علاء علي

اتخذ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قراراً هاماً تجاه أسرة الراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق السابق بعد أن وفاته المنية في الساعات الماضية.

وقرر مرتضي منصور رئيس الزمالك تخصيص معاشاً شهرياً لأسرة اللاعب بجانب إقامة عزاء له على نفقة نادي الزمالك، يوم الخميس المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية خلف مقر نادي الزمالك بحي المهندسين بالجيزة.

ورحل علاء علي لاعب الزمالك السابق عن عالمنا عن عمر يناهز الـ31 عاما بعد صراع مع المرض.

وتعرض علاء علي لوعكة صحية في الأشهر الماضية خضع على آثرها للفحص الطبي والذي أكد معاناته من ورم على المخ استوجب تدخل جراحي وبعد جلسات طويلة من العلاج الطبيعي استعاد اللاعب لياقته من جديد.

وبعد فترة العلاج الطبيعي بدء اللاعب يشعر ببعض الآلام في القلب وصداع شديد خاصة في اليوم الذي توفي فيه قبل ذهابه للمستشفي.

الزمالك يستأنف تدريباته

خاض اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب الخسارة أمام وادي دجلة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين امس الاثنين.

ظهور شركة كتالوبت في الزمالك

وشهدت التدريبات تواجد مسؤولي شركة "كتالوبت" الإنجليزية في مقر النادي، وذلك لمتابعة وشرح أجهزة التحليل البدني والأداء الفني التي قام مجلس الإدارة بشرائها من أجل مساعدة الفريق.

وحرصت شركة "كتالوبت" على التواجد في مقر نادي الزمالك من أجل شرح استخدام الأجهزة وكيفية التعامل معها.

يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد حصل على عدة اجهطة من الشركة وجاءت كالتالي :

١- أجهزة تحليل الاداء البدني للاعبي الميدان (S7) .

٢- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمي (G7) .

٣- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision)

٤- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS) .

جلسة بين ميتشو وعبدالغني

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعقد جلسة سريعة مع محمد عبد الغني مدافع الابيض على هامش المران، وذلك من اجل تلقينه بعض التعليمات الهامة المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

غياب حازم إمام عن التدريبات

وغاب حازم إمام قائد الفريق عن التدريبات الجماعية للابيض بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، حيث خاض بعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم.

الزمالك يكتفي بتدريبات تأهيلية

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وخضع لاعبو الفريق الابيض لبعض التدريبات التأهيلية والبدنية الخفيفة وذلك بعد ان خاض الزمالك مباراة ودية امس الاثنين أمام وادي دجلة، حيث طلب الصربي ميتشو من اللاعبين بعمل بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة.

بن شرقي يشارك في المران بعد إصابة الضامة

وشارك المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في تدريبات اليوم بشكل طبيعي، دون التأثر بالاصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مواجهة وادي دجلة الودية.

ابوجبل يشارك في التدريبات كلاعب

وشارك محمد أبو جبل حارس مرمى الابيض في التقسيمة مع بقية اللاعبين كلاعب، وذلك بالرغم من خضوع الفريق لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة.

مران خفيف للزمالك

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو على أن يكون المران خفيفا على معظم اللاعبين بجانب عدم وجود حراس آخرين لارتباط محمد عواد بالتواجد مع المنتخب الأول ومحمد صبحي مع المنتخب الاوليمبي.

يجهز مسئولو نادي الزمالك ضربة قوية للأهلي في صفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق افيس البرتغالي خلال الفترة القادمة.

وارتبط اسم كهربا بالانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة شهر يناير المقبل بدفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي البرتغالي.

وفور علم الزمالك باقتراب الأهلي من حصول على توقيع كهربا، كثف احمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك محاولاته مع اللاعب لإقناعه بالعودة للفريق الأبيض بدلاً من الانضمام للأهلي في يناير.

وابلغ نجل رئيس الزمالك كهربا، بأن هناك استعداد تام من النادي الأبيض بتحمل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه البرتغالي في الفترة القادمة.

وحاول أحمد مرتضي منصور الاجتماع مع كهربا خلال تواجده في معسكر المنتخب بالإسكندرية إلا أنه لم ينجح حتى الآن، خصوصا أن كهربا طلب تأجيل أى جلسة لما بعد مباراة كينيا فى الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.

وينتظر كهربا موقف مسئولي النادي الأهلي لرفض فكرة العودلة للزمالك والانضمام للقلعة الحمراء في يناير المقبل.

العروض السعودية تطارد طارق حامد

أصبح طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك بمثابة صراع بين بعض الأندية السعودية للتعاقد معه في يناير المقبل بعد المستويات المميزة التي قدمها ونجاحه في لفت الأنظار إليه.

ويعتبر ناديا الاتحاد وأهلي جدة على رأس الفرق الراغبة في الحصول على خدمات طارق حامد وتدعيم الصفوف به.

ويضع حامد الأولوية لديه في الانضمام إلى صفوف الأهلي السعودي بسبب علاقته الطيبة بالسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والذي قام بتدريبه من قبل ويضع عليه ثقة كبيرة ونجح في تطوير مستواه بشكل كبير، وتعتبر موافقة نادي الزمالك الفيصل في الأمر وسط رفض الأبيض حتى الآن التفريط في خدماته والتمسك ببقائه.

ويعاني الزمالك من نقص في خط الوسط خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي وعدم تواجد سوى حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن.

وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.

الزمالك يخوض وديتين قبل استئناف الدوري

استقر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض وديتين خلال الأسبوع الحالي أمام حرس الحدود والأميرية على هامش الاستعدادات الأخيرة للأبيض قبل استئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأميرية يوم الخميس المقبل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء في الودية الأولى، بينما يستضيف الابيض حرس الحدود يوم الاثنين المقبل على نفس الملعب في المباراة الودية الثانية

سبب وفاة علاء علي

تلقت جماهير الكرة المصرية اليوم الإثنين 11 نوفمبر نبأ صادم بتوفي علاء علي لاعب نادي الزمالك ونادي بتروجيت السابق عن عمر يناهز الحادية والثلاثين.

وكان علاء علي قد أكد أنه يعاني من ورم خبيث في المخ اشتكى منه منذ فترة لذلك لم يتواجد في قائمة أي فريق هذا الموسم.

وخضع علاء علي إلى عملية جراحيه منذ فترة في المخ لإزالة الورم ولكن تدهورت حالته جدا بشكل مفاجئ وفشل الأطباء في إنقاذه لينتقل إلى جوار ربه.