شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن مباراة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام البدري، المدير الفنى للمنتخب الوطني، عقد مؤتمر صحفى فى استاد برج العرب فى الخامسة مساء غدًا الأربعاء، للحديث عّن مباراًة الفراعنة امام كينيا يوم الخميس المقبل ببرج العرب فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وقرر حسام البدرى فتح باب التدريبات للإعلام لمدة ربع ساعة، علما بأن المران سينطلق فى السادسة مساء باستاد برج العرب الفرعى.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب لأول لكرة القدم حالة الطوارئ فى معسكر الفريق استعداداً لمواجهة كينيا فى السادسة مساء الخميس المقبل بضربة البداية للفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون، حيث يرغب حسام البدرى المدير الفنى فى ترك بصمة فى الظهور الرسمى الأول له مع المنتخب فى مباراة كينيا المطالب خلالها بتحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة مبكراً، خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام جزر القمر يوم 18 خارج مصر.