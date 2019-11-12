شكرا لقرائتكم الأخضر الأولمبي يواجه كوريا الجنوبية في دورة ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاما، مشواره في الدورة الدولية بالإمارات، يوم الأربعاء، عندما يلاقي نظيره الكوري الجنوبي على ملعب شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات البطولة التي تمتد إلى التاسع عشر من نوفمبر الجاري، ضمن تحضيرات الأخضر لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، المقرر إقامتها في تايلاند مطلع العام المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وأجرى الأخضر الأولمبي، يوم الثلاثاء، حصته التدريبية على ملعب مدينة دبي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المعاون، وطبق اللاعبون خلالها عدد من التمارين اللياقية والتكتيكية.

ويشارك في الدورة الودية منتخبات الإمارات والبحرين والأردن والعراق وأوزبكستان وسوريا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، ويذكر أن قرعة كأس آسيا وضعت الأخضر الأولمبي في المجموعة الثانية بجانب اليابان وسوريا وقطر.

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وأكد نايف القاضي، مدير المنتخب السعودي الأولمبي، أن الفريق يطمح للفوز بلقب النسخة المقبلة من كأس آسيا تحت 23 عاما، والوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: يستعد المنتخب منذ سنتين من أجل البطولة المقبلة، ونعمل على بناء فريق قوي من أجل تحقيق اللقب والوصول إلى الأولمبياد.

وشدد تركي العمار، لاعب الأخضر الأولمبي، على أن الفوز ببطولة الإمارات الودية التي يشارك فيها المنتخب السعودي، تمنحهم دافعا كبيرا قبل كأس آسيا، وذهب زميله سامي النجعي إلى أن الدورة الودية تجهز المنتخب للنهائيات الآسيوية، وأكد عبدالباسط هندي أن تحقيق لقب الدورة الدولية يمنحهم دافعا هاما للوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.