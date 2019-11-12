رياضة | تصريحات ناريه من راكيتيتش ضد نادي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات ناريه من راكيتيتش ضد نادي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني تصريحات نارية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر ضد ناديه بسبب عدم مشاركته مع الفريق.

وعانى راكيتيتش من قلة المشاركات مع نادي برشلونة بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ بداية هذا الموسم.

تعليق راكيتيتش على قلة مشاركاته مع برشلونة

وقال راكيتيتش في تصريحات صحفية منذ قليل: "‏سأخبرك بأمر ، عندما نأخذ اللعبة من يد إبنتي الصغيرة تبكي وهي حزينه ، هذا ما أشعر به، الكره قد سُلبت مني".

وأضاف: "‏إذا كنت حزيناً لا أخجل من قول ذلك، وإذا كان هناك سعادة أنا أول من يخرج للإحتفال، لكن الحقيقة أنني حزين".

وتابع: "أحب أن أظهر مشاعري، عندما أضطر إلى البكاء، لا توجد مشكلة، أبكي، وعندما يتعين علي الاحتفال، أحتفل".

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وأنهى راكيتيتش تصريحاته قائلا: "‏اتفهم قرارات المدرب والناديً، انا في برشلونة منذ 5 سنوات وقدمت الكثير للنادي واريد مواصلة الاستمتاع، لكن ما زال عمري 31 ليش 38 واعتقد اني بافضل مستوياتي".

رحيل راكيتيتش عن برشلونة

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن راكيتيتش سيرحل عن صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم راكيتيتش في يناير القادم أبرزها نادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مشاركات إيفان راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي هدف.