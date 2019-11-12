شكرا لقرائتكم الإماراتي أحمد خليل: هدفنا التأهل إلى مونديال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أحمد خليل لاعب المنتخب الإماراتي لكرة القدم أنه وبقية زملائه يهدفون للتأهل لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في 2022.

واستهل المنتخب الإماراتي حملته في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 بالفوز بأول مباراتين على المنتخب الماليزي 2 - 1 ثم على إندونيسيا 5 - صفر قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام تايلاند 1 - 2.

Advertisements

ويستعد المنتخب الإماراتي لمواجهة منتخب فيتنام يوم الخميس المقبل. وتحدث خليل في مقابلة نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن أداء المنتخب في التصفيات الحالية.

وقال خليل "28 عاما" : لعبنا ثلاث مباريات وكان من الممكن أن نتصدر المجموعة، ولكن الخسارة أمام تايلاند علمتنا درسا. علينا أن نتدرب بشكل أكثر للفوز بالمباريات المقبلة والتأهل للدور النهائي.

وأضاف :مجموعتنا صعبة، مثل كل المجموعات في هذا الدور. كل الفرق فقدت نقاط ولكن من المهم الآن ألا نخسر المزيد من النقاط. أعتقد أن الجدول يصب في مصلحتنا حيث أن ثلاث مباريات من الخمس المتبقية ستقام على ملعبنا، حيث سيكون لدينا دعما كبيرا من جماهيرنا. التأهل للدور التالي هو هدفنا الاول، ولكن التأهل لمونديال 2022 هو هدفنا الرئيسي.