السعودية والإمارات والبحرين يشاركون في خليجي الدوحة









اسماء السيد - علمت ""الخليج 365"" أن منتخبات السعودية والإمارات والبحرين سوف يشاركون في كأس الخليج العربي، وهي البطولة التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتى 9 ديسمبر المقبل، وعلى الرغم من عدم صدور بيانات رسمية من الاتحادات الكروية في السعودية والإمارات والبحرين، إلا أن مصادر ""الخليج 365"" تؤكد مشاركتهم في خليجي 23 بالدوحة، بعد أن كانت 5 دول فقط قد أبدت مشاركتها في البطولة، وهي الكويت، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن، بالإضافة إلى البلد المنظم وهو قطر.

إعادة توزيع المنتخبات

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وسوف تقام قرعة البطولة من جديد، وتقرر لها غداً تحت إشراف وتنظيم اتحاد كأس الخليج العربي الذي يتولى الأمور التنظيمية للبطولة الخليجية، والتي كانت على مدار تاريخها مؤشراً للتقارب السياسي والإجتماعي بين دول الخليج، كما تأثرت البطولة كثيراً بفترات المشاكل السياسية، والتوتر الذي يحدث بين الدول المشاركة، خاصة العراق من جانب والدول الخليجية من جانب آخر، كما أن المقاطعة العربية الرباعية للدوحة منذ صيف 2017 كانت سبباً في غموض موقف السعودية والإمارات والبحرين من النسخة الحالية للبطولة، بل كان من المؤكد عدم مشاركتها، إلا أن تطوراً كبيراً حدث خلال الساعات الماضية، لتتراجع هذه الدول عن قرار المقاطعة.

مؤشر سياسي !

ومن المرجح أن يكون قرار إنهاء المقاطعة على مستوى كأس الخليج العربي، والمشاركة في خليجي 23 بالدوحة مؤشراً مهماً على عودة العلاقات السياسية بين السعودية والإمارات والبحرين وكذلك مصر من جانب وقطر من جانب آخر، كما أن هناك مؤشرات سياسية أخرى تصب في هذا الاتجاه، على رأسها التحركات العمانية الكويتية المكثفة خلال الفترات الأخيرة، والتي تدفع في طريق المصالحة، كما أن الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات خلال ساعات تعد مؤشراً آخر على إمكانية تحقق مصالحة شاملة، ولم تصدر تأكيدات رسمية من أي جهة على تحقق هذا السيناريو على أرض الواقع، إلا أن مؤشراته تشكلت بصورة لافتة خلال الأيام الماضية.