فيفا يفرض عقوبة الإيقاف على ثلاثة من مسئولي كونميبول بسبب الرشوة

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الفيفا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء إيقاف ثلاثة من المسئولين السابقين باتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) مدى الحياة عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم. جاء إيقاف المسئولين الثلاثة بعد تورطهم في الحصول على رشى في انتهاك صريح للميثاق الأخلاقي للفيفا. وقرر فيفا إيقاف كل من إدواردو ديلوكا الأمين العام السابق لكونميبول والذي شغل عدة مناصب في لجان الفيفا، وجوزيه لويس ميسزنر الأمين العام السابق لكونميبول واتحاد الكرة الأرجنتيني، ومانويل بورخا العضو السابق باللجنة التنفيذية لكونميبول والرئيس السابق لاتحاد الكرة البيروفي والعضو السابق في لجان الفيفا. Advertisements وتورط المسئولون الثلاثة في فضيحة رشوة تتعلق بالإعلام وحقوق التسويق في بطولات كرة القدم. كما تم تغريم المسئولين الثلاثة مليون فرنك سويسري لكل واحد منهم.

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