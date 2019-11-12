المنتخب المصري يقرر عدم مشاركة صلاح بسبب الاصابة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

وصل اليوم الي الاسكندرية النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي علي هامش مشاركته مع منتخب بلاده في المباريات القادمة .

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واجري الجهاز الطبي لمنتخب مصر الفحوصات الطبية في القاهرة لمعرفة مدي جاهزية صلاح ، وجاءت نتيجة الفحوصات ان اللاعب لايزال مصاب في كاحل القدم الايسر ، وقررو ان صلاح لن يكون قادر علي المشاركة مع الفراعنة في المباريات .

وصرح منذ قليل موقع ليفربول ايكو الخاص بفريق الريدز ان مشاركة ليفربول في مباراة كريستال بالاس في محل شك بعد نتائج الفحوصات الطبية عن اصابة اللاعب التي ظهرت في القاهرة .

وتعرض صلاح لهذه الاصابة في لقاء ليستر سيتي الذي انتهي بفوز الريدز ٢/١ ولكن لا يزال يعني منها ، وبعد مباراة مان سيتي قد وضع صلاح الثلج علي قدمه المصابة وهو الامر الذي يقلق جمهور الريدز والنادي .