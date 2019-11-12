ويليان : ميسي افضل لاعب في العالم 

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

ويليان وميسي Advertisements

صرح نجم منتخب البرازيل "ويليان" قبل مواجهة البرازيل والارجنتين ، ان الارجنتيني "ليونيل ميسي " هو افضل لاعب في العالم ويجب علينا الحذر منه .



واضاف "لن نقوم بوضع رقابة خاصة علي ميسي ، لكن اللاعب الذي سيواجهه يجب عليه ان يأخذ مستحته ولا يدعه يفكر كثيرا ، ويحاول في منعه من المراوغات .

ويلتقي الارجنتين بالبرازيل في كلاسيكو المنتخبات ، علي الاراضي السعودية بمدينة الرياض ، في مباراة ودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض .