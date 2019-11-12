شكرا لقرائتكم خبر عن «روبرتسون»: من سيتفوق على مانشستر سيتي سيتوج بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الظهير الأيسر لنادي ليفربول الإنجليزي، أندي روبرتسون، أن مانشستر سيتي سيبقى أقرب المنافسين للريدز على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال «روبرتسون»، في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه، اليوم الثلاثاء: «لقد كانت مباراة كبيرة من جانبنا وأمام أقرب المنافسين من العام الماضي»، في إشارة للفوز على السيتي بالجولة الماضية من المسابقة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف اللاعب الاسكتلندي أن «الفريقان (ليفربول ومانشستر سيتي) كانا في دوري خاص بهما العام الماضي، ويبدو وأن هناك فريقين آخرين قريبان من المنافسة هذا العام، لكني لازلت أعتقد بأن من سيتفوق على السيتي سيحصل على اللقب».