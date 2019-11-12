شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكشف النقاب عن قميصه الرابع لهذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب- عمرو فرج:

كشف نادي برشلونة الإسباني النقاب عن قميصه الرابع لهذا الموسم، وأتى القميص حاملًا ألوان العلم الكتالونى باللون الأصفر المزين بأربعة خطوط حمراء.

وصرح النادي بأنه يريد أن يعبر هذا الزى عن جذوره، حسب موقع «سبورت» الكتالوني، وسيتم طرح القميص للبيع تحت شعار «نحمله بداخلنا» حصريًا في متاجر النادي الرسمية.

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ويطرح برشلونة قميصه الجديد تكريمًا لجذور وتاريخ الإقليم خلال 120 عامًا ككيان منفتح على العالم، مقدمًا الرياضة كظاهرة تواصل بين كل الناس، في إطار الحفاظ على هوية وثقافة الإقليم الكتالوني، كما أوضحت الصحيفة.

ومن المقرر أن يتم إرتداؤه للمرة الأولى في مباراة البلوجرانا ضد أتليتيكو مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية في الأول من ديسمبر القادم، فيما سيتم طرح القميص في متاجر برشلونة الرسمية اعتبارًا من 13 نوفمبر الجاري.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم