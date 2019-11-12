مدرب المنتخب المصري السابق قبل مواجهة برشلونة: يألغي الحائط البشري أمام ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

تحدث المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لفريق ليجانيس الإسباني بتصريح ساخر، عن اقتراحات لإيقاف خطورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء مواجهة برشلونة في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.



و قال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لفريق ليجانيس: "أحد المعاونين لي في الجهاز الفني اقترح ألا يتم وضع حائط بشري أمام ميسي عند تسديده للركلات الحرة المباشرة، حتى لا نسد الرؤية أمام حارس المرمى".

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وأضاف أجيري: "كان ردي بأن ميسي إذا وقف على حدود منطقة الجزاء في مواجهة حارسنا “بيتشو كويار” وأعطيته 10 كرات، سوف يسجل 11 هدفاً".

ميسي سجل 51 هدفاً من ركلة حرة مع برشلونة والأرجنتين ،كان آخرهم عندما سجل ثلاثية “هاتريك رقم 34 له في الليجا” ع في فوز برشلونة على سيلتا فيجو بنتيجة (4-1) في الجولة 13 من بطولة الدوري، حيث أحرز هدفين من ركلات حرة مباشرة.

يذكر أن ميسي يمتلك 51 هدفاً من ركلات حرة مباشرة طوال مسيرته الكروية مع برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين.