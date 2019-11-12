كليبرز يهزم رابتورز وهاردن يواصل هوايته التهديفية









اسماء السيد - عانى نجم لوس انجليس كليبرز الجديد كاوهي لينارد في مواجهة فريقه السابق تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي لكنه خرج فائزا عليه 98-88 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة، في حين تابع جيمس هاردن نجم هيوستن روكتس هوايته المفضلة في التسجيل معززا صدارته لترتيب الهدافين.

وكانت الاعين شاخصة نحو نجم كليبرز الحالي وتورونتو سابقا كاوهي لينارد المنتقل الى الاول في نهاية الموسم الماضي بعد ان قاد الثاني الى احراز باكورة القابه في الدوري الاميركي.

وتألق لينارد بشكل لافت في صفوف تورونتو واختير افضل لاعب في النهائيات الموسم الماضي عندما قاد فريقه الى الفوز على غولدن ستايت ووريرز في طريقه لاحراز اللقب قبل ان ينتقل الى كليبرز فريق مسقط رأسه.

وقال لينارد "كان الامر ممتعا اللعب في مواجهتهم" مشيرا الى ان الامر كانت مؤثرا بالنسبة له.

واضاف "لقد استمتعنا بالتجربة الموسم الماضي داخل الملعب وخارجه".

واذا كان لينارد لم يقدم اداء مقنعا واكتفى بتسجيل 12 نقطة فقط مع 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة، فان فريقه حقق المطلوب بالتغلب على بطل الموسم الماضي بفضل 21 نقطة سجلها لو وليامس.

ورفع كليبرز رصيده الى 7 انتصارات هذا الموسم مقابل 3 هزائم.

وعن ادائه المتواضع في مواجهة فريقه السابق قال لينارد "لقد ساعدت في المهام الدفاعية وحاولت التصدي لكرات الفريق المنافس ثم الانتقال الى الهجوم بسرعة".

وتابع "عندما لا يكون نجم الفريق في افضل حالاته، فانه يحاول مساعدة فريقه في نواح اخرى. هذه صفات الفريق البطل".

وبعد ان كانت النتيجة متقاربة طوال الارباع الثلاثة الاولى، نجح كليبرز في حسم الامور في صالحه في الربع الاخير الذي انهاه 25-10.

وكان تورونتو تغلب على فريق المدينة الاخر لوس انجليس ليكرز قبل 48 ساعة على ملعب ستايبلز سنتر.

-قطار سلتيكس-

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وحقق بوسطن سلتيكس فوزه الثامن تواليا اثر تغلبه على دالاس مافريكس 116-106 بفضل 34 نقطة لنجمه السلوفيني لوكا دونشيتش مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات، في حين سجل زميله كيمبا ووكر 29 نقطة بينها رميتان ثلاثيتان في نهاية المباراة. واضاف جايلين براون 25 نقطة مع 11 متابعة للفائز.

وقال براون "احاول مساعدة فريق على مواصلة سلسلة الانتصارات. اردنا التمتع بقتالية من الناحية الدفاعية وقمنا بعمل جيد في هذا المجال. لم نقدم افضل مستوى لنا لكننا حققنا الاهم".

واصيب ووكر في اواخر المباراة لكن مدرب سلتيكس براد ستيفنس كشف بان الاصابة ليست خطيرة.

وكان سلتيكس خسر مباراته الافتتاحية امام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قبل ان يحقق انتصارته الثمانية تواليا.

-هاردن الافضل منذ 1967-

وقاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس الى الفوز على نيو اورليانز بيليكانز 122-116 بتسجيله 39 نقطة ليعزز من صدارته لافضل الهدافين في الدوري بمعدل 3ر37 نقطة في المباراة الواحدة. واضاف زميله راسل وستبروك 26 نقطة.

ومع تسجيله 373 نقطة في 10 مباريات، بات هاردن اول لاعب يسجل هذا العدد من النقاط بهذه السرعة منذ ان نجح في ذلك ريك باري مع 381 نقطة عام 1967. اما اللاعب الوحيد مع عدد اكبر من النقاط فكان الاسطورة ويلت تشامبيرلاين في مطلع الستينات.

وسجل اندرو ويغينز 33 نقطة واضاف كارل انتوني تاونز 25 ليقودا مينيسوتا تمبروولفز الى الفوز على ديترويت بيستونز 120-114.

وخاض بلايك غريفين اول مباراة له في صفوف ديترويت بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته واصابة بتمزق في العضلة الخلفية وسجل 19 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة في 24 دقيقة.

وكان الفرنسي رودي غوبير افضل مسجل في صفوف يوتا جاز مع 25 نقطة ليقود فريقه الى الفوز على غولدن ستايت ووريرز 122-108.

ويعاني غولدن ستايت الذي يغيب عنه نجمه ستيفن كوري كثيرا في مطلع الموسم الحالي حيث فاز في مباراتين ومني بتسع هزائم.

وتغلب ممفيس غريزليز على سان انتونيو سبيرز 113-109 في مباراة شهدت احتفالا تكريميا لنجم الاخير المعتزل الفرنسي توني باركر حيث سحب فريقه القميص رقم 9 الخاص به.