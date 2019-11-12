تشكيل مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا للشباب

أعلن ديفيد نوتوان المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار، في المباراة التي تجمعهما باستاد السلام في الجولة الثانية، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة

إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

ويقع المنتخبان في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة زامبيا ونيجيريا.

وجاء تشكيل جنوب أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: دارين جونسون

خط الدفاع: كيجان جوانز، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي.

خط الوسط: جرانت مارجمان، سيفو مبولي، تيبوهو

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موكوينا.

خط الهجوم: كاموهيلو ماهلاتسي، ليل فوستر، لوثر سينج.

كما أعلن حيدرا سواليهو، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار ، عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب.

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إسماعيل ديالو.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، إيدجارد كوفي داكوي، لازار اماني.

خط الهجوم: ميشيل كوامي، يوسف داو، أبو بكار دومبيا.