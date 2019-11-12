شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق الحديث عن مشروع استاد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النادى الأهلى عدم التحدث فى أى أمور تخص مشروع الاستاد الجديد من جميع الجوانب، بناءً على تعليمات محمود الخطيب، رئيس النادى لكل منظومة العمل، فى تأكيد على أن مجلس الإدارة بدأ العديد من الخطوات فى هذا المشروع منذ ثمانية أشهر؛ لتحقيق حلم الأهلاوية، وهذه الخطوات والتصور الذى جرى تجهيزه وفقًا للدراسات التى تمت، بات مجلس الإدارة هو المنوط بالبت فيه، وفقًا لمصلحة الأهلى، وعليه فإن أى أحاديث بخصوص هذا المشروع فى الوقت الراهن لن تأتى بأى إضافة أو خطوات جديدة. ويعرض النادى الأهلى مشروع استاد النادى فى مؤتمر ويمبلى عن طريق محمد سراج عضو مجلس الإدارة.

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