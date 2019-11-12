رياضة | "أونانا" مطلوب في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أونانا" مطلوب في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته في التعاقد مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء بأن مانشستر يونايتد يسعى لدعم حراسة مرمى فريقه ويرغب في التعاقد مع أونانا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية فإن سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر طلب من ناديه ضرورة التعاقد مع حارس مرمى لتدعيم صفوف الفريق.

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وأضافت الصحيفة بأن اليونايتد مستعد لدفع مبلغ 60 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات حارس أياكس أمستردام الهولندي والذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه.؟

وكان مانشستر يونايتد قد فاز في المباراة السابقة أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل الشياطين الحمر المركز السابع على سلم ترتيب البريميرليج برصيد 16 نقطة.