رياضة | بديل فالفيردي.. كلوب يدخل حسابات برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل فالفيردي.. كلوب يدخل حسابات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي حسابات إدارة نادي برشلونة الاسباني الذي يبحث عن بديل لمدربه الحالي فالفيردي.

وأكدت العديد من التقارير الاسبانية أن إدارة نادي برشلونة الاسباني، يبحثون عن مدرب ليحل محل إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي الموسم للفريق بسبب سوء النتائج، والأداء الذي يقدمه الفريق الكتالوني هذا الموسم.

وأضافت التقارير أن إدارة نادي برشلونة الاسباني، وضعت كل من رونالد كومان، ويورجن كلوب خيار أول للفريق تحسبا لرحيل إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي.

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يذكر أن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، نجح مع الريدز خلال الخمس مواسم الذي قاد فيها الفريق الإنجليزي حيث وصل لنهائي بطولة دروي أبطال أوروبا مرتين، والدوري الأوربي مرة بالإضافة لتحقيق بطولة دروي أبطال أوروبا الموسم الماضي علي حساب نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويقدم حالياً الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أداءً أكثر من رائع مع الفريق الإنجليزي، حيث يتصدر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، بعد مرور 12 جولة بالإضافة لتصدر مجموعته في بطولة دروي أبطال أوروبا هذا الموسم.

بينما نجح رونالد كومان في إعادة منتخب هولندا لبطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الغياب عن البطولة السابقة و بطولة كأس العالم روسيا 2018 بالإضافة لتحقيق وصافة بطولة دوري الأمم الأوربية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام البرتغال.