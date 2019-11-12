قمة ليفربول ومانشيستر سيتي تعاود اشتعالها في مران منتخب انجلترا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تجدد الاشتباك بين لاعبي مانشستر سيتي وليفربول، رحيم سترليج وجو جوميز في معسكر المنتخب الإنجليزي على خلفية فوز الليفر على المان سيتي مساء الأحد 3-1 في البريميرليج.

وذكرت صحيفة ‘‘ذا صن‘‘ الإنجليزية، أن سترلينج وجوميز تورطا في شجار جديد خلال الحصة التدريبية لمنتخب إنجلترا اليوم، واضطر زملائهم في

المنتخب في الفصل بينهما، وذلك بعد يوم واحد فقط من اشتباكهما في ملعب أنفيلد خلال مباراة الليفر والمان سيتي.ويعود سبب الخلاف إلى أنه كان هناك بعض السخرية والمزاح من قبل جوميز حول نتيجة مباراة الليفر والسيتي ولكن وصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بين اللاعبين.وأوضحت الصحيفة أن مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت كان غاضبًا من الحادث الذي عطل خططه هذا الأسبوع حيث يستعد الأسود الثلاثة لمواجهة كل من الجبل الأسود وكوسوفو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2022.ويعتقد أن الوضع المتوتر بين سترلينج وجوميز قد امتد أكثر على الرغم من عدم وجود حوادث سابقة معروفة بينهما.وتحتاج إنجلترا إلى نقطة واحدة فقط من مباراتين للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.