نتيجة قرعة دور مجموعات الكونفدرالية موسم 2020/2019

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تنتظر سبعة أندية عربية نتيجة قرعة دور مجموعات بطولة الكونفدرالية (كأس الاتحاد الأفريقي)، والمقرر سحبها ظهر اليوم الثلاثاء 12-11-2019، في المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في العاصمة المصرية القاهرة.
تبدأ مراسم سحب قرعة الكونفدرالية بعد ساعات قليلة من الآن، في تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، على الساعة 13:00 بتوقيت السعودية، و10:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش.
ولكل من مصر والمغرب ونيجيريا نصيب الأسد في مجموعات دور الـ16 بستة أندية هم “بيراميدز والمصري البورسعيدي ونهضة بركان وحسنية أكادير وإنيمبا ورينجرز”، بينما تشارك باقي الدول بفريق واحد.
نادي نهضة بركان الذي يمتلكه رجل الأعمال المغربي ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للكاف “فوزي لقجع”، يُعد الأكثر خبرة بين جميع الأندية المشاركة في نسخة هذا العام من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، على خلفية تأهله إلى نصف النهائي 2018 والنهائي 2019.
لكن المهمة لن تكون بهذه السهولة في ظل وجود فريق يافع مثل “بارادو” الذي يضم خيرة شباب الكرة الجزائرية، بالإضافة إلى أندية لها باع طويل في دوري أبطال أفريقيا أمثال حوريا كوناكري وزاناكو الزامبي وإنيمبا النيجيري.
كما أن نادي بيراميدز المُدجج بالنجوم منذ الموسم الماضي لديه تطلعات وطموحات عريضة لإثبات نفسه على الصعيد القاري بعد احتلاله للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي بقيادة نجم الأهلي السابق ووصيف دوري أبطال أفريقيا 2017 “عبد الله السعيد”.
ولن يتواجد حامل لقب الكونفدرالية “الزمالك” في نسخة هذا العام بعدما نجح في بلوغ دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا على حساب جينيراسون فوت السنغالي.
وتحول جينيراسون فوت للعب مباراة إقصائية في الكونفدرالية أمام فريق إيساي البنيني، وخسر أمامه في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ “32 مكرر”.
وتقسم الفرق الـ 16 المتأهلة إلى 4 مجموعات في الكونفدرالية، وأول وثاني كل مجموعة يتأهل إلى الدور ربع النهائي، تمامًا مثل نظام دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للكونفدرالية هذا الموسم على ملعب محايد كما هو الحال في دوري الأبطال، لكن الكاف لم يعلن بعد هوية البلد المضيف للنهائي.
والتالي جدول الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من الكونفدرالية
|
المتأهلون إلى دور الـ16
|
البلد
|
تأهل على حساب
|
المصري البورسعيدي
|
مصر
|
كوت دور – سيشيل
|
بيراميدز
|
مصر
|
يانج أفريكانز– تنزانيا
|
حسنية أكادير
|
المغرب
|
جرين إيجليز – زامبيا
|
نهضة بركان
|
المغرب
|
فوسا جينيور – مدغقشر
|
إنيمبا
|
نيجيريا
|
تي إس جالاكسي – جنوب أفريقيا
|
إينوجو رينجرز
|
نيجيريا
|
كارا – توجو
|
بارادو
|
الجزائر
|
كامبالا سيتي – أوغندا
|
سان بيدرو
|
كوت دي فوار
|
أشانتي كوتوكو – غانا
|
إيساي
|
بنين
|
جينيراسون فوت – السنغال
|
موتيما بيمبي
|
الكونجو الديمقراطية
|
جور ماهيا – كينيا
|
حوريا كوناكري
|
غينيا كوناكري
|
بانداري – كينيا
|
النصر
|
ليبيا
|
برولين أف سي – أوغندا
|
جوليبا
|
مالي
|
إليكت سبورت – تشاد
|
نواذيبو
|
موريتانيا
|
تريانجل يونايتد – زيمبابوي
|
بيدفيست فيتس
|
جنوب أفريقيا
|
يونياو دو سونجو – موزمبيق
|
زاناكو يونايتد
|
زامبيا
|
كانو سبورت – غينيا الاستوائية
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