شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة المنتخب الاولمبي فى أمم أفريقيا بعد الفوز على غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى التى تضم المنتخب الاولمبي والكاميرون وغانا ومالى، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وحقق المنتخب الكاميرونى الأولمبى الفوز على مالى فى المباراة التى جمعتهما اليوم بنتيجة 1/0، وحقق المنتخب الوطنى الأولمبى الفوز على غانا بنتيجة 3/2 فى مباراة شهدت إثارة وتشويق كبير. بتلك النتائج يعتلى الفراعنة قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، والكاميرون فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، وغانا فى المركز الثالث بنقطة واحدة، ومالى فى المركز الأخير بدون نقاط.

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