رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 12 - 11 - 2019، ويأتي أبرزها زامبيا ضد نيجيريا في تصفيات أمم فريقيا تحت 23 عامًا، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

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مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا "الجولة الثانية"

كوت ديفوار x جنوب أفريقيا، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT، وقناة beIN SPORT 10.

زامبيا x نيجيريا، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT، وقناة beIN SPORT 10.