- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نجم الأهلي عن لاعبي المنتخب الأولمبي : رجالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووضع محمد محمود بعض صور المنتخب الأولمبي خلال مباراة غانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها "رجالة".
جدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي قد ضمن التواجد في الدور المقبل من البطولة، حيث أصبح يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط، ثم غانا نقطة وحيدة، وأخيراً منتخب مالي الذي ودع البطولة بدون نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم الأهلي عن لاعبي المنتخب الأولمبي : رجالة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.