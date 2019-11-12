شكرا لقرائتكم نجم الأهلي عن لاعبي المنتخب الأولمبي : رجالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد محمود لاعب النادي الأهلي على تهنئة لاعبي منتخب مصر الأولمبي بالانتصار الذي حققوه مساء اليوم الاثنين على منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كاس أمم إفريقيا التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

ووضع محمد محمود بعض صور المنتخب الأولمبي خلال مباراة غانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها "رجالة".

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جدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي قد ضمن التواجد في الدور المقبل من البطولة، حيث أصبح يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط، ثم غانا نقطة وحيدة، وأخيراً منتخب مالي الذي ودع البطولة بدون نقاط.