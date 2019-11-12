شكرا لقرائتكم شريف إكرامى بعد فوز مصر: ‏روح و قتال شبابنا أمام غانا بصراحه حاجه مشرفه جداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد شريف إكرامى حارس مرمى فريق الأهلى، بأداء وعزيمة لاعبى المنتخب الأولمبى والريمونتادا التى حققوها أمام منتخب غانا والفوز بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 الي 22 نوفمبر الجاري.

تقدم المنتخب الغانى فى الدقيقة 7 ثم أحرز مصطفى محمد هدف التعادل فى الدقيقة 17، ثم أحرز المنتخب الغانى الهدف الثانى مع بداية الشوط الثانى، ثم أحرز رمضان صبحى هدف التعادل فى الدقيقة 82، وبعده أحرز أحمد ياسر ريان الهدف الثالث فى الدقيقة 87.

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وقال إكرامى فى تغريدة عبر صفحته على تويتر: "‏روح و قتال شبابنا أمام غانا بصراحه حاجه مشرفه جداً بغض النظر عن أي فنيات أو أخطاء أو أهداف،أي شيء في الكوره يمكن تعويضه أو اكتسابه إلا الروح والعزيمة و الرجوله،مبروك يا شباب و إن شاء الله في طوكيو 2020".