«يـد الشارقـة» تخسر أمام الكويت في الآسيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقّد فريق رجال الشارقة موقفه في المجموعة الأولى، وأضعف من حظوظه في التأهل للمربع الذهبي للبطولة الآسيوية ال22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقامة في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية، بعدما تعثر أمام فريق الكويت الكويتي بالخسارة 26-22، في المباراة الثالثة للفريق، ليتوقف رصيد الشارقة عند 4 نقاط جمعها من الفوز على إس كى هاوكس وزغروس، ليحتل بها المركز الثالث في المجموعة الأولى، التي يتصدرها العربي ب6 نقاط من 3 انتصارات، يليه الكويت الكويتي، الذي أنهى مبارياته في الدور التمهيدي ب6 نقاط أيضاً، تحصل عليها من 3 انتصارات وخسارة وحيدة أمام العربي.

ومنح تألق حارس الكويت ماجد حمزة، فريقه أفضلية واضحة على مدار شوطي المباراة، التي افتقد فيها الشارقة الحلول الهجومية، وعابه كثرة الأخطاء الدفاعية، وإضاعة الفرص السهلة للتهديف من رميات جزائية.

وبهذه النتيجة، لم يعد أمام الشارقة إلا الفوز في مباراته الأخيرة أمام العربي، ثم انتظار حسابات فارق الأهداف للحفاظ على آماله في بلوغ نصف نهائي البطولة، التي حصل الشارقة على الميدالية البرونزية في نسختها الماضية بالكويت.