شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة المنتخب الاولمبى وغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المنتخب الأولمبى فى تحويل خسارته أمام غانا بهدفين مقابل هدف للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الثانية لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

أحرز أهداف المنتخب الأولمبى مصطفى محمد فى الدقيقة 18، وأضاف رمضان صبحى وأحمد ياسر ريان الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقتين 82 و89 من عمر المباراة.

بهذه المباراة ارتفع رصيد المنتخب الأولمبى إلى 6 نقاط فى المركز الأول للمجموعة، ويضمن الفراعنة الصعود للدور قبل النهائى للبطولة.

حسم منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، تأهله رسميا إلى قبل نهائى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة بعدما تغلب على نظيره الغانى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام غانا كالتالى: فى حراسة المرمي: محمد صبحى، والدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح، والوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي، والهجوم: صلاح محسن ومصطفى محمد.

وشهدت بداية المباراة تفوقا نسبيا من جانب منتخب مصر، ونجح رمضان صبحى فى شن غزوة من الناحية اليسرى وتمرير الكرة إلى صلاح محسن إلا أن حارس غانا يتدخل لإنقاذ الموقف.

ورد المنتخب الغانى بهجمة مماثلة فى الدقيقة 5 قبل أن يتصدى لها دفاع الفراعنة، قبل أن ينجح يايا موا فى تسجيل الهدف الأول للنجوم السوداء فى الدقيقة 7 من تمريرة حريرية داخل منطقة الجزاء.

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وعاد منتخب مصر للمباراة سريعا، وفى الدقيقة 17 نجح مصطفى محمد فى تسجيل هدف التعادل للفراعنة من ضربة رأس قوية، وأعقبها صلاح محسن بفرصة جديدة كاد يسجل الهدف الثانى لكن الكرة مرت بجوار القائم الغانى، وحاول رمضان صبحى تهديد مرمى منتخب غانا فى أكثر من محاولة لكن دفاعات غانا نجحت فى إيقافه، كما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء له فى الدقيقة 22 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وأهدر منتخب مصر فرصة محققة لتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 31 عن طريق الثنائى صلاح محسن وكريم العراقى، بعدما وصلتهما الكرة داخل منطقة الجزاء الغانية ولكنهما أهدرا الكرة بغرابة أمام الحارس، وتصدى محمد صبحى حارس الفراعنة لتسديدة قوية من لاعب غانا "فوبى" ليحافظ على التعادل فى الدقيقة 35.

ونجح حارس غانا فى إنقاذ مرماه من هدف محقق من تسديدة صاروخية لرمضان صبحى فى الدقيقة 43 ليحولها إلى خارج الملعب، وينتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثانى تسبب محمد عبد السلام فى اهتزاز شباك الفراعنة فى الدقيقة 47 بعدما أخطأ فى إرجاع الكرة لحارس مرماه ليقطعها مهاجم غانا ويسجل الهدف الثانى، وتصدى محمد صبحى لتسديدة قوية من لاعب غانا فى الدقيقة 50 ليمنع الهدف الثالث.

ومنع حارس غانا هدفا محققا لمصطفى محمد فى الدقيقة 54 بعدما تسلم عرضية من رمضان صبحى، سددها مباشرة فى اتجاه مرمى غانا لكن الحار يتصدر لها ببراعة.

وألغى الحكم السنغالى هدفا لرمضان صبحى فى الدقيقة 56 سجله برأسه بداعى التسلل، ليواصل المنتخب غزواته على مرمى غانا فى محاولات مستمرة لإدراك التعادل.

وأجرى شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب أول تغييراته بنزول عبد الرحمن مجدى بدلا من صلاح محسن، وفى الدقيقة 75 تصدى القائم الغانى لتسديدة قوية من كريم العراقى لاعب منتخب مصر ليمنع هدف التعادل.

ودفع شوقى غريب بالتغيير الثانى بنزول أحمد ياسر ريان على حساب عمار حمدى، وفى الدقيقة 82 سجل رمضان صبحى هدف التعادل من متابعة لتسديدة قوية لعبد الرحمن مجدى أخطأ حارس غانا التعامل معها.

ونجح منتخب مصر فى إدراك هدف الفوز فى الدقيقة 88 عن طريق أحمد ياسر ريان من ضربة ركنية حولها اللاعب برأسه فى الشباك الغانية، ليتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.