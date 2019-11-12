شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمدي فتحي بقطع فى غضروف الركبة خلال تدريبات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حمدي فتحي، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب اليوم بملعب استاد برج العرب. وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها حمدي فتحي عقب التدريبات بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد أبو العلا إصابته بقطع بغضروف الركبة ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف العلاج. ويستعد المنتخب لمواجهة كينيا يوم الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

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