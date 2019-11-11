رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يتلقي صدمة كبري في صفقة الموسم وقرعة نارية في السوبر الإسباني و6 لاعبين خارج ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يتلقي صدمة كبري في صفقة الموسم وقرعة نارية في السوبر الإسباني و6 لاعبين خارج ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 11 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي الانضمام إلى الملكي في يناير المقبل.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- مفاجأة.. نجم تشيلسي يرفض الانضمام إلى ريال مدريد

رفض واحد من نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرغب نادي ريال مدريد في ضم كانتي في يناير القادم لتدعيم خط وسط الفريق في الفترة القادمة بلاعب قوي.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نجولو كانتي رفض نهائيا فكرة الانضمام إلى نادي ريال مدريد في انتقالات الشتاء أو الصيف

كما ذكرت الصحيفة أن عقد كانتي مع تشيلسي لازال يتبقى فيه ثلاث مواسم بخلاف الموسم الحالي حتى عام 2023.

أهم أخبار ريال مدريد

- نتيجة قرعة السوبر الإسباني في السعودية.. مواجهات نارية لريال مدريد وبرشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن إقامة السوبر الإسبانية، في المملكة العربية السعودية، خلال السنوات الثلاث القادمة، نتيجة قرعة السوبر الاسباني.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في السعودية في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، بمشاركة كلا من برشلونة بصفته بطل الدوري، وفالنسيا "بطل الكأس"، وفيما يشارك أتلتيكو مدريد وريال مدريد "المركز الثاني والثالث في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، نتيجة قرعة السوبر الاسباني.

وأعلن الاتحاد الإسباني، عن قرعة مباريات كأس السوبر الإسباني، حيث وضعت القرعة برشلونة حامل اللقب أمام أتليتكو مدريد يوم 9 يناير 2019، فيما يواجه ريال مدريد فريق فالنسيا، يوم 8 يناير 2019.

فيما تقام المباراة النهائية يوم 12 من نفس الشهر، بمدينة جدة السعودية.

وتعد نسخة العام الجاري رقم 36، وستشمل جولة نصف نهائي بجانب نهائي ولن يكون هناك مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث.

أهم أخبار ريال مدريد اليوم

- ضربة قاضية لباريس سان جيرمان قبل مباراة ريال مدريد

تعرض كيلور نافاس حارس باريس سانن جيرمان الفرنسي لإصابة مع منتخب كوستاريكا في الفخذ ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على أقل تقدير وذلك قبل مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وانسحب الحارس السابق لريال مدريد الإسباني من تشكيلة سان جيرمان للمباراة التي فاز بها السبت، في الدوري المحلي على بريست 2-1 بعد تعرضه للإصابة خلال الإحماء.

وسيبتعد نافاس بالتالي عن المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده في النسخة الأولى من دوري أمم منطقة الكونكاكاف ضد كوراساو وهايتي في 15 و18 الشهر الحالي، وسيكون في سباق مع الزمن للتعافي قبل مباراة سان جيرمان وفريقه السابق ريال مدريد في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

- أهم 5 مفاتيح لظهور ريال مدريد

حقق ريال مدريد أفضل عرض له خلال هذا الموسم أمام إيبار ، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى خمسة عوامل رئيسية أدت إلى عودة المرينجي.

وأبرزت صحيفة "الماركا" الإسيانية أهم عوامل تألق ريال مدريد:

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1- ريال مدريد في أحسن حالاته منذ الهزيمة في ريال مايوركا ، اضطر ريال مدريد للتفكير في أدائه وكان ذلك واضحًا في الفرق في الكثافة في إيبوروا ، حيث تمت مكافأة معدلات عمل اللاعبين المتزايدة بالأهداف.

2- سياسة زين الدين زيدان: التخطيطات تحت قيادة اللاعب الفرنسي جيدة التخطيط ، على الرغم من الأسئلة التي أثيرت عندما استراح رودريجو يذهب بعد أيام فقط من تسجيل اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً ثلاثية ثلاثية ضد غلطة سراي. بدلاً من ذلك ، ذهب زيدان إلى لوكاس فازكويز ، الذي لم يبدأ أي لعبة منذ أكثر من شهر. وكانت النتيجة أن زيدان حصل على أفضل ما في لوكاس ومنح دقائق أيضًا إلى فينيسيوس جونيور حيث واصل عرض كيفية إدارة غرفة ملابسه.

3. الخطر أصبح الآن خطرًا ومثيرًا ومهددًا ؛ يبدو إيدن هازارد أخيرًا أنه اللاعب الذي كان في نادي تشيلسي. إنه يتواصل بشكل جيد مع زملائه في الفريق ويبدو أنه كان يمثل تهديدًا في كل مرة كان يلعب فيها على الكرة في إيبوروا ، بصلبان رابونا ، والتغيرات في السرعة والتسبب في جميع أنواع التهديد.

4- لعب كورتوا ، 533 دقيقة ، دون التنازل عن بعض الأرقام القياسية لكورتوا ، متجاوزة الرقم نافاس الذي تم تعيينه مرة واحدة بدا البلجيكي أكثر صلابة من أي وقت مضى ضد إيبار.

5- قد لا يكون لدى متمردي لوكا مودريتشزيدان العديد من خيارات خط الوسط ولكن فيدي فالفيردي قد حل محل مودريتش وضد إيبار وكان لديه نقطة لإثبات استراحته لكون توني كروس.

- نجم الملكي يرفض 3 عروض مغرية من أجل ريال مدريد

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد رفض 3 عروض في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل الاستمرار مع الملكي هذا الموسم.

وكشفت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية أن فاسكيز يرى فضل البقاء في ريال مدريد لذلك رفض ثلاث عروض مغرية من كلا من مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن فاسكيز واثق في قدراته على الرغم من المنافسة الكبيرة على مركز الجناح الأيمن بينه وبين رودريجو جوس وجاريث بيل وفينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز هذا الموسم.

أهم أخبار ريال مدريد

- راموس يفسر سر احتفاله بهدفه أمام إيبار

كشف سيرخيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد عن سر احتفاله الذي قام به بعد الهدف الذي شارك به في رباعية فريقه في مرمى إيبار أمس في الدوري الإسباني.

وسجل راموس ركلة الجزاء ثم قام بالاحتفال بهدفه بطريقة غير التي تعود أن يقوم بها ليقوم لاحقاً بالتفسير عنها.

وقال راموس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن السبب في احتفاله هو رسالة من فتاة طالبته بمساعدة أخيها الذي يعاني من مشكلة بصرية وبسببها لم يتمكن من اللعب مجدداً ليرد راموس بأنه إذا سجل سيهدي هدفه له.

- ميسي الجديد يسجل أول أهدافه في الدوري الإسباني

سجل الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد الإسباني والمعار لريال مايوركا أول أهدافه في الدوري الإسباني.

وسجل كوبو هدف ريال مايوركا الثالث في مرمى فياريال في لقاء الفريقين وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وسجل كوبو الملقب بميسي الجديد هدفاً من تسديدة رائعة لم يستطع حارس مرمى الغواصات الصفراء التصدي لها ومنعها من دخول الشباك.

وتقدم ريال مايوركا بهدفين قبل أن يسجل كوبو هدفه، سُجلا عن طريق كلا من لاجو جونيور و داني رودريجيز في الدقيقتين 13 و 24 على الترتيب.

- مفاجأة.. 6 لاعبين خارج ريال مدريد في الشتاء

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر الاستغناء عن 6 لاعبين دفعه واحده خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت صحيفة "OK Diario" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التخلص من 6 لاعبين في يناير القادم لأن النادي لا يستفيد منهم في الفترة الحالية وتوفير مبلغ مالي ينتفع منه النادي.

وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد قرر التخلي عن ماريانو دياز وخاميس رودريجيز و فرانشيسكو إيسكو ولوكاس فاسكيز وجاريث بيل في انتقالات يناير القادمة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد ينوي التخلي عن الشاب إبراهيم دياز في الشتاء القادم على سبيل الإعارة.