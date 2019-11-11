رسميًا.. عمار حمدي يغيب عن مباراة مصر والكاميرون

يغيب عمار حمدي لاعب منتخب مصر الاوليمبي رسميا عن مباراة الفراعنه المقبلة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الثالثة لحصوله علي إنذار في لقاء مالي وانذار في مباراة غانا المقامة حاليا باستاد القاهرة. غانا المقامة حاليا باستاد القاهرة. بدأ شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد صبحى. الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح. الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي. الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد. عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح. الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي. الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد. المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.

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