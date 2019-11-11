حقق فرسان سموحة نتائج متميزة خلال مشاركتهم فى بطولة المراسم - رباب الدولية لقفز الحواجز المؤهلة لكأس العالم.

وتألق فرسان الأزرق خلال مشاركتهم فى فعاليات البطولة ورفعوا علم مصر فى أكثر من مناسبة.

وحصل الفارس عمرو جمال علي المركز الأول في ثاني أيام البطولة بارتفاع medium ، وحصل الفارس علي يكن المركز الثالث أول يوم بارتفاع medium ، وحصل الفارس زياد السماحى علي المركز الأول أول يوم والمركز الثاني ثالث يوم بارتفاع small ، وحصل الفارس بدر وليد على المركز السادس ثاني يوم بارتفاع junior ، وحصل الفارس على عويضه على المركز الأول أول يوم بارتفاع young riders

مناسبة.وحصل الفارس عمرو جمال علي المركز الأول في ثاني أيام البطولة بارتفاع medium ، وحصل الفارس علي يكن المركز الثالث أول يوم بارتفاع medium ، وحصل الفارس زياد السماحى علي المركز الأول أول يوم والمركز الثاني ثالث يوم بارتفاع small ، وحصل الفارس بدر وليد على المركز السادس ثاني يوم بارتفاع junior ، وحصل الفارس على عويضه على المركز الأول أول يوم بارتفاع young riders

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرسان سموحة يرفعون علم مصر في بطولة المراسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.