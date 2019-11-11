شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على نجم سوسيداد والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 دخل نجم نادي ريال سوسيداد الشاب "ميكيل أويارزابال" دائرة المرشحين للإنضمام لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويتألق اللاعب حالياً رفقة ناديه ريال سوسيداد، حيث سجل أربعة أهداف وصنع مثلها خلال 13 مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن منذ مطلع الموسم الحالي. Advertisements وبحسب شبكة كالتشيو ميركاتو، فإن ضم اللاعب سيشهد تنافساً بين حامل لقب الدوري الإنجليزي ونادي ريال مدريد الإسباني. ولن يقل سعر بيع اللاعب عن مبلغ 50 مليون يورو، بحسب التقارير. ويمتلك الفريقين عديد اللاعبين في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، حيث يتواجد جاريث بيل وهازارد وبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور ورودريجو في ريال مدريد، بينما يمتلك السيتي رحيم ستيرلنج وليروي ساني وبيرناردو سيلفا ورياض محرز، إلا أن اللاعب مطلوب بشدة في صفوف الناديين.

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