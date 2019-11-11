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يوفنتوس يفوز على ميلان ويقتنص صدارة الدوري الإيطالي

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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يوفنتوس يفوز على ميلان ويقتنص صدارة الدوري الإيطالي

الإثنين 11 نوفمبر 2019

عمق نادي يوفنتوس جراح نظيره ميلان، بالفوز عليه بهدف دون رد في الجولة 12 من الدوري الإيطالي، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

 

إنتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط آداء ضعيف من الفريقين، رغم قيام ميلان ببعض التسديدات التي تعامل معها حارس يوفنتوس تشيزني.

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في الشوط الثاني إستمر الآداء على ما هو عليه، إلى أن سجل البديل باولو ديبالا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77ن بعد أن تعامل مع تسديدة زميله ومواطنه جونزالو هيجوايين.

 

بهذه النتيجة يعود يوفنتوس للصدارة مرة أخرى برصيد 32 نقطة، بعد أن فقدها أمس لصالح إنتر ميلان، بينما يتراجع ميلان للمركز 14 برصيد 13 نقطة.

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