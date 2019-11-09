الهلال السعودي يقترب خطوة نحو كأس العالم للأندية بالفوز على أوراوا الياباني بهدف نظيف

تمكن نادي الهلال السعودي من تحقيق الفوز بهدف نظيف على أوراوا ريد ديفلز الياباني، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في ذهاب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليقترب خطوة نحو المشاركة في كأس العالم للأندية.
وسجل هدف اللقاء الوحيد البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال السعودي.
ونجح الهلال في استغلال عامليّ الارض والجمهور في مباراة اليوم لتحقيق الفوز لتأمين خوض مباراة الإياب المقررة في 24 نوفمبر الحالي في مدينة "سايتاما" اليابانية، حيث يسعى لتعويض خسارته عام 2017 عندما أرغم على التعادل الإيجابي 1 - 1 على أرضه أمام أوراوا في "ذهاب" الدور النهائي قبل أن يخسر إياباً صفر - 1.
وتمكن الهلال من فرض سيطرته على معظم مجريات الشوط الأول وهدد مرمى الفريق الياباني أكثر من مرة، فيما اكتفى لاعبو أوراو بالتدخل لإفساد طوفان هجمات الزعيم على مرماهم.
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