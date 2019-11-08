شكرا لقرائتكم استدعاء موراتا وأولمو إلى قائمة منتخب إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد المهاجم ألفارو موراتا إلى تشكيلة منتخب إسبانيا لكرة القدم يوم الجمعة، بعدما سجل ستة أهداف في ست مباريات مع فريقه أتلتيكو مدريد.

ويتحضر المنتخب الإسباني الذي سبق له أن ضمن تأهله إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، لمواجهتيه الأخيرتين في التصفيات على أرضه أمام مالطا ورومانيا في 15 و18 من الشهر الحالي.

واستدعى مدرب "لا روخا" روبرت مورينو المهاجم موراتا بعد استعادته لمستواه السابق، إثر غيابه عن الاستحقاقين الدوليين الأخيرين أمام النرويج والسويد اللذين انتهيا معا بالتعادل الإيجابي 1-1 الشهر الماضي. كما استدعى مورينو، داني أولمو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي للمرة الأولى، فيما عاد باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إلى التشكيلة بعد غيابه بسبب الإصابة.

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ومع تأكيد غياب مدافع برشلونة جوردي ألبا عن صفوف المنتخب بسبب تعرضه لشد في أوتار الركبة أمام سلافيا براغ التشيكي يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، سيكون سيرجيو بوسكيتس اللاعب الوحيد الممثل للنادي الكاتالوني في المنتخب، أما ريال مدريد غريمه اللدود فيتمثل بالقائد سيرخيو راموس وداني كارفاخال.

ويتصدر أبطال أوروبا لعامي 2008 و2012 والعالم 2010 المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين، بفارق خمس نقاط عن السويد الثانية، وست نقاط عن رومانيا في المركز الثالث بعد مرور ثماني مراحل.

وفي ما يأتي أسماء اللاعبين.

ولحراسة المرمى استدعي دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، كيبا أريزابالاغا (تشيلسي الإنجليزي)، باو لوبيز (روما الإيطالي)، وللدفاع سيرخيو راموس وداني كارفاخال (ريال مدريد) وخيسوس نافاس (إشبيلية)، راوول ألبيول وبو توريس (فياريال)، خوان برنات (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إنيغو مارتينيز (أتلتيك بلباو)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا). وللوسط، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري هرنانديز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ساؤول نيغيز (أتلتيكو مدريد)، فابيان رويز (نابولي الإيطالي)، تياغو الكانتارا (بايرن ميونخ الألماني)، سانتي كازورلا (فياريال). وللهجوم، ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد)، رودريغو مورينو (فالنسيا)، جيرارد مورينو (فياريال)، باكو ألكاسير (بوروسيا دورتموند الألماني)، داني أولمو (دينامو زغرب الكرواتي)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد).