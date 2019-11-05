صامويل أومتيتي جاهز للمشاركة مع برشلونة ضد سلافيا براغ اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 أصبح المدافع الفرنسي الدولي صامويل أومتيتي لائقاً للمشاركة في مباراة اليوم أمام سلافيا براغ في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.

Advertisements وحصل أومتيتي على التصريح الطبي للمشاركة خلال المباراة، مما دفع مدربه "إرنستو فالفيردي" لإقحامه في قائمة المباراة. وعانى أومتيتي من عدة إصابات في القدم في مطلع هذا الموسم، كما واجه دوامة من الإصابات المتلاحقة في ركبته خلال الموسم الماضي. ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام ملاحقيه إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند.

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