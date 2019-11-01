برباتوف: مانشستر يونايتد يجب أن يحتفظ بالحماس









اسماء السيد - قال ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق إن الفريق المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن يحافظ على حماسه لإسكات منتقدي المدرب أولي جونار سولشار.

وقال اللاعب البلغاري إن فوز يونايتد 2-1 على تشيلسي أمس الأربعاء في كأس الرابطة أثار اعجابه بعد أن ساهم هدف ماركوس راشفورد الرائع من ركلة حرة في التأهل لدور الثمانية.

وهذا الفوز الثالث على التوالي ليونايتد خارج قواعده منذ التعادل الجدير بالإشادة 1-1 مع ضيفه ليفربول متصدر الدوري الممتاز.

وقبل ذلك لم يحقق يونايتد أي انتصار خارج ملعبه منذ مارس اذار.

ويحل يونايتد ضيفا على بورنموث بعد غد السبت وقد يصعد به الانتصار إلى المركز الخامس في انتظار نتائج بقية المباريات.

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وقال برباتوف في مقابلة لموقع بتفير "قوة الدفع عنصر في غاية الأهمية في كرة القدم. هذه القوة تدفع الفريق لتحقيق الفوز ولو بصعوبة حتى لو لم يكن بأفضل أداء.

"بالطبع آراء النقاد متغيرة وبمجرد خسارة يونايتد سيقولون إن الأمور لم تتغير والفريق محكوم عليه بالفشل مع سولشار. لهذا يجب على الفريق مواصلة الفوز وأعتقد أن اللاعبين سيتخطون هذه المرحلة الصعبة".

وخاض يونايتد المواجهة أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج بتشكيلة قوية رغم أن سولشار دفع أيضا بالمدافع الشاب براندون وليامز.

وقال برباتوف "قدم يونايتد أداء رائعا ليهزم تشيلسي ويحقق الفوز خارج أرضه للمرة الثالثة على التوالي. براندون وليامز كان متميزا مجددا في الدفاع وسكوت مكتوميناي كان مذهلا في وسط الملعب. كل لاعب في يونايتد كان يقاتل من أجل الفريق".

وأضاف "الهدف الرائع الذي أحرزه ماركوس راشفورد من ركلة حرة يعني أنه سجل أربعة أهداف في أربع مباريات. أشعر بالسعادة من أجله. أداء يونايتد تحسن وهو ما سيمنح هذه التشكيلة الشابة الثقة المطلوبة لمواصلة البناء".