شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواجه أهلى سداب العمانى بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق سلة الجزيرة مع نظيره أهلى سداب العمانى فى إطار مباريات اليوم الرابع من البطولة العربية لأندية كرة السلة ، و التى تقام بالمغرب ، و تستمر حتى 31 أكتوبر الجارى .

كما يلتقى فريق سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره الجيش الملكى فى منافسات نفس الجولة .

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وفيما يخص باقى مباريات البطولة ، فيلتقى السودانى الألمانى مع المنستيرى التونسى ، و الريان القطرى مع نادى بيروت .

ويقع الاتحاد فى المجموعة الأولى بجانب المنستيرى التونسى، والجيش المغربى، والسودانى الألمانى، بينما يقع الجزيرة فى المجموعة الثالثة بيروت وأهلى سداب العمانى والريان القطرى والجزيرة المصرى والرفاع البحرينى.

واستهل الاتحاد مشواره فى البطولة بالخسارة أمام المنتستيرى التونسى 87 / 81، كما خسر الجزيرة من الرفاع البحرينى 78 / 75 .