شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ليفربول يسحق جينك برباعية في دوري الأبطال ومحمد صلاح يسجل هدف «عالمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوز كبير على مضيفه كي آر سي جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/ الأربعاء/، ضمن لقاءات الجولة الثالثة في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين (هدفين) في الدقيقتين، 2، و57، وساديو ماني في الدقيقة 77، ومحمد صلاح في الدقيقة 87، فيما أحرز هدف كي آر سي جينك ستيفن أودي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في المركز الأول، وتجمد رصيد كي أر سي جينك عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.