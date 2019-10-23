- 1/2
- 2/2
الأربعاء 23 أكتوبر 2019
خطف نادي "تشيلسي" الانجليزي فوزا صعبا امام نظيره "اياكس" الهولندي بهدف نظيف في اطار منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا من المجموعة الثامنة .
وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم البلجيكي "باتشواي" فور نزوله بديلا بعد تمريرة عرضية بقدم البديل الاخر "بوليزتش" في الدقيقة ٨٦ من عمر اللقاء ،لينجح تشيلسي في اقتباس ثلاث نقاط ثمينة تنعش أمالهم في الصعود للدور المقبل .
ويتقاسم تشيلسي صدارة المجموعة الثامنة مع اياكس بعد فوزه اليوم برصيد ٦ نقاط لكلا منهما، الي ان يعودو في المباراة القادمة في الاياب في ملعب ستومفرد بريدچ ملعب نادي تشيلسي الانجليزي .
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يخطف فوزا صعبا امام اياكس في دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.