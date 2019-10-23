تشيلسي يخطف فوزا صعبا امام اياكس في دوري الابطال

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

خطف نادي "تشيلسي" الانجليزي فوزا صعبا امام نظيره "اياكس" الهولندي بهدف نظيف في اطار منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا من المجموعة الثامنة .



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وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم البلجيكي "باتشواي" فور نزوله بديلا بعد تمريرة عرضية بقدم البديل الاخر "بوليزتش" في الدقيقة ٨٦ من عمر اللقاء ،لينجح تشيلسي في اقتباس ثلاث نقاط ثمينة تنعش أمالهم في الصعود للدور المقبل .

ويتقاسم تشيلسي صدارة المجموعة الثامنة مع اياكس بعد فوزه اليوم برصيد ٦ نقاط لكلا منهما، الي ان يعودو في المباراة القادمة في الاياب في ملعب ستومفرد بريدچ ملعب نادي تشيلسي الانجليزي .