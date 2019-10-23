موعد مباراة ليفربول ضد جينك البلجيكي في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2019

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي مضيفه فريق جينك البلجيكي مساء يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا.



لم يعرف ليفربول طعم الخسارة تماماً في آخر 5 مباريات خاضها بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك نجح في تحقيق الفوز في 4 لقاءات، كما سقط في فخ التعادل في مباراة وحيدة. ينتظر فريق الريدز 4 مباريات مهمة للغاية في الفترة المقبلة، حيث يلتقي مع المنافس ذاته بدوري الأبطال أيضاً، ولكن على أرضية ملعب أنفيلد رود في الجولة الرابعة.

وفي بقية المواجهات، يُلاقي ضيفه أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية، إضافة إلى كلاً من ضيفه توتنهام هوتسبير، ثم مضيفه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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تمكن فريق الريدز من الانتصار على ضيفه سالزبورج النمساوي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الماضية من البطولة الأوروبية.

يدخل المدرب يورجن كلوب هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: أليسون بيكر / ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

على الجانب المقابل، فاز الفريق البلجيكي في مباراتين من أصل آخر 4 خاضها بكافة البطولات، فيما خسر في مباراة وحيدة، كما اكتفى بالتعادل في مثلها.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ليفربول وجينك عبر قناة Bein Sports HD2 بصوت عصام الشوالي، وذلك في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 22:00 مساءً بتوقيت السعودية.