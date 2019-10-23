المحمدي: مشكلة الأهلي "نفسية".. واستبعدت عبدالغني لأسباب"انضباطية"

كشف صالح المحمدي، المدرب السابق للفريق الأول بنادي أهلي جدة، أنه قرر استبعاد اللاعب حسين عبدالغني من الفريق، بعد أول تدريب أشرف عليه، وذلك لأسباب فنية وانضباطية.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: عندما توليت المهمة بعد الكرواتي برانكو، الفريق لم يكن جيداً وكانت المهمة صعبة، وركزت على كيفية مساعدة الفريق بعيداً عن المعطيات التي وجدتها، وكان الفريق يعاني من مشاكل فنية وبدنية ونفسية أيضا، الوضع العام لم يكن جيدا.

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وواصل: وجدت تعاونا كبيرا من اللاعبين وتجاوبا من قبلهم، وعملت على حل مشاكل الدفاع بالاستعانة بعبدالباسط هندي كأحد الركائز التي اعتمد عليها وكان على قدر الرهان، لأنه يمتلك المواصفات الدفاعية وعلى مستوى الهجوم أيضا في بناء اللعب بجانب مساعدة الفريق في المحافظة على الكرة.

وحول إبعاد حسين عبدالغني عن التدريبات، أوضح المحمدي: في أول تدريب فضلت التركيز على اللاعبين الذين يتجاوبون معي، وفي أول مران حدث موقف مع حسين عبدالغني، وتم إبعاده لأسباب فنية وانضباطية.

ولفت المحمدي إلى أن وجود المهاجمين عمر السومة ودجانيني يخدم الفريق، ويتمنى أي مدرب تواجدهما معاً في فريق واحد.