صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام جينك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره جينك البلجيكي في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يتواجد الفريقان في المجموعة الخامسة، ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل جينك جدول الترتيب وفي جعبته نقطة واحدة.

ليفربول استهل مشواره نحو الحفاظ على لقب البطولة بالخسارة أمام نابولي بهدفين دون رد، ثم فاز على سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-3.

على الجانب الآخر خسر جينك في مباراة الجولة الأولى أمام سالزبورج بنتيجة 6-2، وتعادل سلبيًا مع نابولي بالجولة الثانية.

ويستعيد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول خدمات لاعبه المصري محمد صلاح في مباراة اليوم، بعد غيابه عن المشاركة في مباراة الريدز الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وكان "مو" يعاني من إصابة في كاحل القدم تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الريدز أمام ليستر سيتي بالجولة الثامنة من بطولة بريميرليج.

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وبحسب صحيفة ميرور البريطانية فمن المتوقع أن يعود صلاح لتشكيل كلوب في لقاء اليوم، وفيما يلي التشكيل المتوقع للريدز :

حراس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، جيمس ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرت فيرمينو، ساديو ماني

جدير بالذكر أن ليفربول حامل لقب البطولة النسخة الماضية بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد.