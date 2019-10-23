وزير الرياضة يفتتح الكونجرس السابع للاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم «AIAF»

افتتح الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، "الكونجرس السابع للاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم"" AIAF"، والذي تستضيفه القارة الأفريقية لأول مرة في تاريخها، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 23 و 24 أكتوبر.

ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة :"العام هو عام أفريقيا، واستضافة الكونجرس للمرة الأولي في أفريقيا له دلالات كثيرة بأن أنظار العالم تتجه نحو القارة الأفريقية والتي تشهد تطورات عدة في كل المجالات".

تابع "صبحي": "إن من أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير منظومة الرياضة الأفريقية والاهتمام بالمجال الرياضي بشكل عام، وهناك ضرورة ماسة لمثل هذه المؤتمرات والتي تهدف للمعرفة والبحث فيما هو جديد، ولدينا استعداد كبير للتعاون في مثل هذه الفعاليات والتي تسهم بشكل كبير في تطوير هذه الصناعة".

أضاف الدكتور أشرف صبحي "هذا المؤتمر له مردود إيجابي كبير على قارتنا الأفريقية وسيصبح أحد الإنجازات التي تضاف للقارة الأفريقية في واحد من أهم المجالات التي تحظى

باهتمامات كبيرة من المواطنين في مختلف بلاد العالم".

ومن جهتها، قالت باتريسيا مويرسون – رئيس الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم «AIAF» ، " يعد الاتحاد منصة لتبادل المعلومات والخبرات بين المحامين المتخصصين في هذا المجال، ويهدف إلى تعزيز وتأكيد نشاط محامي كرة القدم، وهذا الاتحاد يضم 100 محام متخصص في قانون كرة القدم، موزعين على خمس قارات و34 دولة، وتم تنظيم ستة مؤتمرات منذ إنشاء الاتحاد ، وعملنا خلالها على المواضيع الرئيسية في القانون الدولي لكرة القدم".

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أضافت "مويرسون": "سعيدة بتنظيم النسخة السابعة من الكونجرس بجمهورية مصر العربية، وهو أول مؤتمر لنا بالقارة الأفريقية، واخترنا قضايا شائكة في القارة الأفريقية والدول العربية وهي تعديلات قوانين الفيفا وحقوق البث، والموضوعان يعتبران ذا أهمية كبيرة ليس فقط للمهنيين المحليين ولكن أيضًا للعامة في أفريقيا والدول العربية".

فيما قال أنطوني بافوي – مساعد الأمين العام للكاف:"أشكر

جمهورية مصر العربية بالنيابة عن الكاف لاستضافة هذا الحدث الكبير، وفخور بكون الكاف شريك في هذا المؤتمر، والذي يجمع العقول من مختلف أنحاء العالم على أرض القارة الأفريقية لمناقشة العديد من القضايا المهمة".

وقال الدكتور إسماعيل سليم- مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، :"نشكر الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم «AIAF» على اهتمامه بنشر ما لديه من خبرات في مجال المؤتمر ، ونحن على استعداد على نشر فكر الاتحاد، واقترح أن يتم نشر أعمال المؤتمر من خلال مقالات قصيرة من المتحدثين عما سيتم تقديمه في هذا المؤتمر".

وفي كلمته، أعرب نصر الدين عزام – المحامي الرياضي الدولي عن سعادته بإقامة هذا الحدث الدولي الهام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالشراكة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي CRCICA فرع المحكمة الرياضية الدولية بمصر وأفريقيا، وبمشاركة الاتحاد الدولي FIFA و المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES.

أشار "عزام" أن عقد هذا المؤتمر في مصر يُعد فرصة قوية لكافة العاملين في مجال كرة القدم والمهتمين بقوانين ولوائح كرة القدم سواء أعضاء الاتحادات أو الأندية أو المحامين لمناقشة أكبر خبراء العالم في هذا التخصص، وذلك من خلال المناقشات المفتوحة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.