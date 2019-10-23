نتيجة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو أمس 2-1 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

نقدم لكم نتيجة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا المسابقة الأكثر شعبية وجماهيرية، وهناك الكثير يتابع الآن نتيجة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم بالشوط الأول والثاني في دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم، نقدمها لمحبي وعشاق الفريق السيدة العجوز بقيادة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، وانطلقت المباراة وسط أجواء حماسية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو

يدخل اليوفي اللقاء متصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد أربعة نقاط بجانب كلاً من فريق اتلتيكو مدريد الذي يحتل في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الأولي بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، ويوجد أيضاً فريق لوكوموتيف موسكو الموجود في ترتيب المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط،وفي المركز الأخير فريق ليفركوزن بدون رصيد من النقاط.

انطلقت المباراة حسب الأوقات المعروفة والموضحة أعلاه وسط زحام كبير من الجماهير في مدرجات ملعب الفريق التركي، ووسط حماس كبير من جانب لاعبي الفريقين، ويبحث يوفنتوس المتصدر للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا إلى تحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل الحفاظ على ترتيبة والتأهل للدور المقبل.

نتيجة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو

الشوط الأول

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وفي الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول يتقدم لوكوموتيف موسكو بالهدف الأول عن طريق اللاعب أليكسي ميرانتشكوك لتكون نتيجة اللقاء حتى الآن 1-0 لصالح الفريق المستضيف.

وينتهي الشوط الأول من المباراة بتأخر الفريق الإيطالي يوفنتوس بهدف نظيف لصالح الفريق الروسي لوكوموتيف موسكو، تابعونا عبر هذه الصفحة ومتابعة ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس و لوكوموتيف موسكو اليوم الشوط الثاني.

الشوط الثاني

ويمنح باولو ديبالا الفوز لفريقه بعدما سجل هدفين أجمل من بعضهما الأول عند الدقيقة 77 من زمن المباراة الثاني عند الدقيقة 79 من زمن اللقاء ويكتسب اليوفي الثلاث نقاط ليحافظ بها على صدارته في ترتيب المجموعة الأولى.